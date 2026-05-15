Ire David Simpson in der zweiten Derby-Quali am schnellsten

Am Sonntag (16.6.2026) findet das 95. deutsche Spring-Derby statt. Die zweite Qualifikation gewann der Ire David Simpson. (Archivbild) Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa) –

Der Ire David Simpson hat die zweite Qualifikation zum deutschen Spring-Derby beim Turnier in Hamburg gewonnen. Mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt setzte er sich auf dem elfjährigen Hengst Pjotr van de Kruishoeve durch.

Zweiter in der mit 68.000 Euro dotierten Prüfung wurde der Brite Guy Williams, der mit Crumbgraft fast zweieinhalb Sekunden Rückstand dahinter lag. Eine Hundertstelsekunde langsamer als Williams war der Luxemburger Charles Hubert Chiche auf Andain du Thalie. Insgesamt blieben 15 Paare fehlerfrei. Das 95. deutsche Spring-Derby findet am Sonntag (14.25 Uhr/ZDF) statt.

Im Grand Prix war die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth nicht zu schlagen und feierte einen Doppelerfolg. Die 56-Jährige aus Rheinberg gewann auf ihrem Top-Pferd Wendy mit 81,043 Prozentpunkte. Auf Viva Gold belegte sie mit 75,783 Punkten zudem den zweiten Platz.