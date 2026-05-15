Das Ende der Bundesliga-Saison steht kurz bevor – sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Was den Abstiegskampf angeht, wird es in der Bundesliga am Samstag so spannend, wie selten. Die drei letzten Plätze belegen außer den Kiezkickern vom FC St. Pauli noch der VfL Wolfsburg und der 1. FC Heidenheim. Alle drei haben 26 Punkte, alle wollen den Relegationsplatz. Noch spannender wird der Kampf um den Klassenerhalt durch das direkte Duell des FC St. Pauli mit den Wölfen im Millerntorstadion.
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