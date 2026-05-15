Hannover selbstbewusst: «Wir können und wollen aufsteigen»

Hannover (dpa) –

Vor dem großen Saisonfinale in der 2. Fußball-Bundesliga glaubt man bei Hannover 96 fest an eine direkte Aufstiegschance. «Wir können und wir wollen aufsteigen», sagte Trainer Christian Titz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky).

Die 96er stehen vor dem letzten Spieltag auf dem Relegationsplatz – punktgleich mit dem Tabellenzweiten SV Elversberg und dem Tabellenvierten SC Paderborn. Für den Sprung auf Platz zwei sind die Niedersachsen auf einen Patzer der Elversberger angewiesen, die mit dem Absteiger Preußen Münster auch noch den vermeintlich leichteren Gegner haben.

Dennoch sagte Titz: «Weil es Finalcharakter hat, gehen Spiele oftmals in eine andere Richtung, als man es vorhersehen kann. Deshalb glaube ich, dass der Spieltag komplett offen ist.»

Titz: «Können sehr viel gewinnen»

Spieler würden auf so eine Ausgangsposition «sehr unterschiedlich reagieren», erklärte Titz. «Wir sehen seit Wochen, egal wo wir hinschauen, dass Dinge nur schwer vorherzusagen sind. Ich gehe in einen Spieltag rein, in dem wir etwas gewinnen können. Und ich freue mich darauf, dass wir sehr viel gewinnen können!»

Von allen drei Aufstiegskandidaten an diesem Spieltag sind die 96er die einzigen mit einer langen Erstliga-Tradition und einem entsprechend großen Umfeld. Darauf setzt Titz auch am Sonntag.

«Es ist etwas Tolles, dass wir hier so viele Fans haben», sagte der Coach. «Fast 50.000 werden ins Stadion kommen. Und es werden noch ganz viele zu Hause am Fernseher sitzen, die uns unterstützen. Das ist etwas, das diesen Verein auszeichnet: Was für eine Größe er hat und was für eine Vergangenheit er hat. Ich freue mich schon darauf, hier am Sonntag ins Stadion zu kommen.»