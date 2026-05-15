Der Beruf des Fischers stirbt in der Nord- und Ostsee immer mehr aus. Das liegt daran, dass die Bedingungen für diesen Berufszweig immer schwieriger werden. Gegen diesen Trend hat Marcus Wöster in Eckernförde (Schleswig-Holstein) gerade seine Leidenschaft fürs Fischen zum Beruf gemacht.
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