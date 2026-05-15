18 Verdächtige wegen rassistischer Parolen am Vatertag

Eine Gruppe von Männern soll am Vatertag in Hamburg rassistische Parolen gesungen haben. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Gruppe von stark alkoholisierten Männern soll in Hamburg am Vatertag mutmaßlich «Ausländer raus» gerufen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe 18 Verdächtige im Alter von 17 bis 59 Jahren. Die Gruppe soll in der Straße Sandmoorweg im Rahmen des Vatertags unterwegs gewesen sein und das Lied «L’Amour toujours» von Gigi D’Agostino abgespielt haben. Etwa sechs Streifenwagen waren im Einsatz.

Der Song «L’Amour toujours» wird immer wieder für rassistische Parolen missbraucht.