Männer ziehen mit Bollerwagen und großen Vorräten an Alkohol durch die Gegend – so sieht das Bild an vielen Orten in Deutschland zum Vatertag aus. Doch am Steinhuder Meer soll es so nicht mehr laufen. Die Stadt Wunstorf (Niedersachsen) hat unter anderem ein striktes Musikverbot erlassen. Die Polizei und auch die Ranger der Naturschutzzonen trafen bereits am Mittwoch die Vorkehrungen für den Feiertag.
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