Nach Wasserrohrbruch: Provisorische Verkehrsführung geplant

Hamburg (dpa/lno) –

Die wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrte Buxtehuder Straße in Hamburg-Harburg soll ab Montag zumindest teilweise wieder passierbar sein. Im Laufe des Sonntags werde eine provisorische Verkehrsführung eingerichtet, teilte der Versorger Hamburg Wasser mit. Dann soll eine Spur je Richtung befahrbar sein. Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsader im Süden Hamburgs.

Am Mittwochmorgen war eine Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern geborsten. Rund eine Stunde lang unterspülte das Wasser Fahrbahn und Gehweg. Es sei zu einer Fahrbahnversackung und zu einem deutlichen Druckabfall im Trinkwassernetz im Zentrum von Harburg und im Stadtteil Wilstorf gekommen, hieß es.

Inzwischen wurden den Angaben zufolge der Asphalt aufgenommen, die Unterspülungen beseitigt und ein tragfähiger Untergrund für den Straßenaufbau geschaffen. Der neue Asphalt muss anderthalb Tage aushärten. Die eigentlichen Reparaturarbeiten an der Trinkwasserleitung sollen am Montag auf der Südseite der Straße beginnen.