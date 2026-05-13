Das Schloss Marienburg in der Region Hannover (Niedersachsen) ist eines der herausragenden Kulturdenkmäler Niedersachsens. Doch es hat schon bessere Zeiten erlebt. Das Mauerwerk ist stark beschädigt, es besteht sogar Einsturzgefahr. Damit das Bauwerk für künftige Generationen erhalten bleibt, wird es derzeit aufwendig saniert. Am Mittwoch wurde über den Fortschritt der Sanierungsarbeiten informiert.