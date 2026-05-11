Hamburgs Wälder sollen den Folgen des Klimawandels trotzen können. Seit 2015 werden deshalb Wälder wie zum Beispiel der Forst Klövensteen zu Mischwäldern umgebaut. Das heißt konkret: Zu den dort dominierenden Nadelhölzern werden Laubbäume gepflanzt. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat am Montag symbolisch den letzten Baum in dieser Pflanzsaison gesetzt.
Hamburgs Wälder sollen den Folgen des Klimawandels trotzen können. Seit 2015 werden deshalb Wälder wie zum Beispiel der Forst Klövensteen zu Mischwäldern umgebaut. Das heißt konkret: Zu den dort dominierenden Nadelhölzern werden Laubbäume gepflanzt. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat am Montag symbolisch den letzten Baum in dieser Pflanzsaison gesetzt.