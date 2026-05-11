Hamburgs Wälder sollen den Folgen des Klimawandels trotzen können. Seit 2015 werden deshalb Wälder wie zum Beispiel der Forst Klövensteen zu Mischwäldern umgebaut. Das heißt konkret: Zu den dort dominierenden Nadelhölzern werden Laubbäume gepflanzt. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat am Montag symbolisch den letzten Baum in dieser Pflanzsaison gesetzt.

