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Hamburgs Wälder sollen den Folgen des Klimawandels trotzen können. Seit 2015 werden deshalb Wälder wie zum Beispiel der Forst Klövensteen zu Mischwäldern umgebaut. Das heißt konkret: Zu den dort dominierenden Nadelhölzern werden Laubbäume gepflanzt. Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) hat am Montag symbolisch den letzten Baum in dieser Pflanzsaison gesetzt.

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