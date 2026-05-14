Trinkspiel für den guten Zweck – Flunkyball-«WM» in Elmshorn

Elmshorn (dpa/lno) –

Ein Tennisball, eine leere Flasche und viele volle Flaschen Bier – das ist das Equipment für einen speziellen Wettstreit. Mit Bierdurst und Kampfgeist kommen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) Teams aus ganz Deutschland zur Flunkyball-«Weltmeisterschaft» zusammen.

An dem Turnier treten rund 64 Teams mit je vier bis fünf Mitgliedern an. Sie kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. In den vergangenen Jahren waren Teams aus Südafrika, Spanien, Frankreich und weiteren Ländern angereist.

Sammeln für den guten Zweck

Es werden auch Einnahmen für einen guten Zweck gesammelt – beziehungsweise ertrunken. Seit dem ersten Turnier im Jahr 2013 seien rund 23.000 Euro an Spenden zusammengekommen, hieß es. Allein durch Flaschenpfand wurden im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Euro eingenommen, wie Alex Matkewitz vom Flunkyball Verein sagte.

Bier muss schnell geleert werden

Bei Flunkyball, auch Bierball genannt, treten zwei Teams gegeneinander an. Mit einem Tennisball muss eine leere Flasche auf der Mittellinie eines Spielfelds umgeworfen werden. Fällt sie um, setzen die Teammitglieder an und trinken so schnell wie möglich ihr Bier.

Währenddessen rennt ein Spieler der gegnerischen Mannschaft zur Mitte, stellt die Flasche wieder auf und hält den Ball in die Luft – in diesem Moment muss mit dem Trinken aufgehört werden. Gewonnen hat das Team, das seine Flaschen zuerst leert.