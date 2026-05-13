Drei Menschen nach Unfall in Hamburg im Krankenhaus

In Hamburg sind am Mittwochabend mehrere Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. (Illustration.) Patrick Seeger/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem Verkehrsunfall in Hamburg-Rotherbaum sind drei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Das sagte ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums. Ein Autofahrer habe am Abend während des Wendens einen Linienbus übersehen. Was dann passierte, also ob es etwa zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen ist, konnte der Sprecher nicht sagen.

Es seien insgesamt neun Menschen leicht verletzt worden. Weitere Details nannte der Sprecher nicht. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.