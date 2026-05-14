Panoptikum bietet freien Eintritt für Udo-Lindenberg-Look

Einmal wie Udo aussehen und schon kommt man kostenlos ins Panoptikum auf der Reeperbahn – aber nur an einem ganz bestimmten Tag. (Archivbild) Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wer noch einen Hut, eine breite Sonnenbrille und schwarze Kleidung in seinem Schrank hat und gern mal das Hamburger Wachsfigurenkabinett besuchen will, der kann das bald kostenlos tun. Das Panoptikum lässt am 80. Geburtstag des Musikers Udo Lindenberg am Sonntag (17.5.) alle Besucherinnen und Besucher umsonst rein, die im typischen Udo-Look an der Kasse erscheinen.

Das Outfit muss dabei allerdings nicht vom Hut über die große Gürtelschnalle und die grünen Socken bis zu den Schuhen perfekt sein. Es geht auch eine Variante zurückhaltender: «Wer am 17. Mai mit schwarzem Hut und entsprechender Sonnenbrille ins Panoptikum kommt, erhält freien Eintritt», hieß es von dem Unternehmen. Die Freizeitattraktion in St. Pauli hat von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Im Panoptikum ist natürlich auch eine Wachsfigur von Udo Lindenberg zu finden. Der Panikrocker ist am Schaubudenplatz in bester Gesellschaft: Direkt neben ihm stehen Komiker Otto Waalkes – mit dem er tatsächlich mal in einer WG gewohnt hat – und Dragqueen Olivia Jones.

Im Panoptikum werden zudem mehr als 120 weitere Wachsfiguren von Promis aus aller Welt ausgestellt – von Queen Elizabeth über Taylor Swift und Ed Sheeran bis hin zu Helene Fischer, Albert Einstein und Klimaaktivistin Greta Thunberg. Das Wachsfigurenkabinett wird bereits in fünfter Generation geführt, es gilt als das älteste in Deutschland.

Eierlikör im «Udoversum» am Fischmarkt

Wer noch mehr Udo Lindenberg möchte, kann zudem noch zur «Udoversum»-Ausstellung im Stilwerk am Fischmarkt schlendern. Dort wird nicht nur auf mehreren Etagen aus dem Leben Lindenbergs erzählt, am Sonntag bekommt zudem jeder Besucher und jede Besucherin einen Eierlikör im Schokobecher. Am Nachmittag stellt Musikjournalist Max Dax musikalische Raritäten des Panikrockers vor.