Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zieht eine positive Bilanz aus dem vergangenen Jahr: mehr Mitglieder, mehr Schwimmabzeichen und über 1.000 gerettete Menschenleben. Trotzdem kommt es gerade im Sommer immer wieder zu schweren Badeunfällen. Deshalb bereitet sich die DLRG jetzt wieder auf die kommende Badesaison vor. Am Mittwoch wurde die Rettung aus der Weser trainiert, denn vor allem die starke Strömung in Flüssen stellt eine Gefahr dar und wird von vielen Badegästen unterschätzt.