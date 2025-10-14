Seit dem gestrigen Montag sind die letzten überlebenden Geiseln der Hamas frei und wieder bei ihren Familien. Im Gegenzug hat Israel palästinensische Gefangene freigelassen. In Ägypten haben 30 Regierungschefs – unter ihnen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) – in einem formelle Akt einen Waffenstillstand besiegelt. In Niedersachsen reagieren die Menschen mit gemischten Gefühlen.
