Seit Mittwoch dreht sich auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Emden (Niedersachsen) alles um Schiffbau, Hafenanlagen und den Ausbau der Offshore-Energie. Doch eine zentrale Frage steht im Raum: Wie lässt sich diese verwundbare Infrastruktur vor äußeren Gefahren schützen? Am Donnerstag lag der Schwerpunkt des Branchentreffens auf Sicherheit und Verteidigung. Mit einem 15-Punkte-Plan will die Bundesregierung die maritime Sicherheit stärken, die Hafeninfrastruktur modernisieren und Arbeitsplätze sichern. Uneinigkeit herrscht jedoch bei der Finanzierung: Die Küstenländer fordern 500 Millionen Euro – eine feste Zusage des Bundes steht bislang aus.