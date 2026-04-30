Am Donnerstag ist in Bremen die Schuldenuhr neu eingestellt worden. Sie zeigt nun einen Schuldenstand von 23,4 Milliarden Euro für den Landeshaushalt. Nach Angaben des Bundes der Steuerzahler wächst die Summe seit Jahresbeginn rechnerisch um etwa 10 Euro pro Sekunde. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei rund 33.000 Euro – so hoch wie in keinem anderen Bundesland.