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Für die Soldat:innen in Munster (Niedersachsen) stand am Donnerstag ein wichtiger Termin an: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besuchte den Heidekreis, um sich ein persönliches Bild von der Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte zu machen. Dabei zeigten die Soldat:innen, wie sie auf veränderte Bedrohungen reagieren – insbesondere durch den militärischen Einsatz von Drohnen sowie durch moderne Aufklärungstechnik. Die Drohnenausbildung wird derzeit auch in Munster deutlich ausgebaut.

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