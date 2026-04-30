Für die Soldat:innen in Munster (Niedersachsen) stand am Donnerstag ein wichtiger Termin an: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besuchte den Heidekreis, um sich ein persönliches Bild von der Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte zu machen. Dabei zeigten die Soldat:innen, wie sie auf veränderte Bedrohungen reagieren – insbesondere durch den militärischen Einsatz von Drohnen sowie durch moderne Aufklärungstechnik. Die Drohnenausbildung wird derzeit auch in Munster deutlich ausgebaut.

