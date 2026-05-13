Werder verpflichtet Nachwuchshoffnung für die Offensive

Berlin (dpa/lni) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich in der Offensive verstärkt. Darwin Soylu kommt von der U19 des VfL Wolfsburg und wird sich den Grün-Weißen ab Sommer anschließen. Das gab Peter Niemeyer, Bremens Leiter Profifußball, bekannt.

Soylu wechselte 2021 von Hertha BSC in den Nachwuchs der Wolfsburger. In der laufenden Saison kam der 19-Jährige für die U19 der Wölfe bisher in 25 Pflichtspielen auf 15 Tore und 19 Vorlagen. Dazu durchlief der Linksfuß die türkischen Junioren-Auswahlen, für die er im vergangenen November bei seinem Debüt in der U19-Nationalmannschaft einen Doppelpack erzielte.

«Darwin Soylu ist ein technisch versiertes sowie kreatives Mittelfeldtalent, das durch seine Stärken im Dribbling und Passspiel stets Torgefahr kreieren kann. Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, in dem großes Potenzial steckt und den wir zu unseren Top-Talenten zählen. Wir haben ihm mit unserem Werder-Weg einen klaren Plan aufgezeigt», sagte Niemeyer.