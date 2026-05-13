FKK-Campingplatz an der Nordsee soll schließen

Hooksiel (dpa/lni) –

Der FKK-Bereich auf dem Campingplatz in Hooksiel soll zum Jahresende geschlossen werden. Das teilte die Betreibergesellschaft mit. Der Campingplatz gehört zu den wenigen seiner Art an der Nordseeküste. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Grund für die Entscheidung ist laut Betreiber Überland die geringe Nachfrage. Von 412 Stellplätzen seien derzeit nur 125 an Saisoncamper vergeben und touristische Buchungen seien rar. «In dieser Form ist der Bereich wirtschaftlich nicht tragfähig», teilte das Überland-Management mit. Zur Saison 2027 sollen auf der Fläche modernisierte Saisoncamping-Stellplätze entstehen – und damit kein Platz mehr für Nackturlauber sein. Eine von den FKK-Campern vorgeschlagene Verkleinerung des Areals sei nicht darstellbar. Bisher nimmt das Gelände laut den Campern rund ein Viertel des Campingplatzes ein.

Petition gestartet

Bisher ist das FKK-Areal auch die Heimat des Naturistenbundes Wilhelmshaven Friesland. Der hofft noch auf ein Umdenken des Betreibers und hat eine Petition gestartet, die bisher rund 1.400 Unterschriften gesammelt hat. Der FKK-Bereich sein ein Alleinstellungsmerkmal und hätte durch intensivere Werbung mehr Zulauf haben können, sind sich die Camper sicher.

Sollte jedoch keine Lösung gefunden werden, wäre das auch das Aus für den Verein. «Ohne Gelände, kein Vereinsleben», sagte Vereinsmitglied Klaus Fischer. Für die Saisoncamper wäre das ein herber Einschnitt: Viele kämen bereits seit mehr als 30 Jahren. «Dies ist ihre „zweite große Familie“ und ihr „zweites Zuhause“», sagte Fischer.

Er geht davon aus, dass eine Vielzahl der Camper den Platz verlassen werde, wenn es keinen Nacktbereich mehr gebe. «Ohne FKK ist es für sie kein „Lebensgefühl“ mehr.» Daran ändere auch der nahe gelegene FKK-Strand nichts, der von der Entscheidung nicht betroffen ist.