Wasserrohrbruch in Harburg – B73 bis Sonntag voll gesperrt

Die Buxtehuder Straße, als B73 eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Harburg, musste wegen eines Wasserrohrbruchs voll gesperrt werden. Marcus Golejewski/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Buxtehuder Straße in Hamburg-Harburg am Morgen in beide Richtungen voll gesperrt worden. Die Fahrbahn sei über die gesamte Breite unterspült worden, teilte der städtische Versorger Hamburg Wasser mit. Die Vollsperrung sei eingerichtet worden, um den Schaden genauer zu lokalisieren und das Ausmaß der Unterspülung zu prüfen.

Die Buxtehuder Straße werde voraussichtlich mindestens bis Sonntag voll gesperrt bleiben, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Ziel sei es, bis Montagmorgen je eine Spur pro Fahrtrichtung freizugeben. Der nördliche Gehweg sei ebenfalls betroffen und solle so schnell wie möglich provisorisch instand gesetzt werden.

Die beschädigte Trinkwasserleitung hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Rund eine Stunde lang habe das Wasser Fahrbahn und Gehweg unterspült. Es sei zu einer Fahrbahnversackung und zu einem deutlichen Druckabfall im Trinkwassernetz im Zentrum von Harburg und im Stadtteil Wilstorf gekommen. Die Versorgung sei aber inzwischen gesichert und der Netzdruck stabilisiert worden, hieß es.

Die vierspurige Buxtehuder Straße ist als Bundesstraße 73 eine zentrale Verkehrsachse in Harburg. Sie verbindet die B75 und die Harburger Innenstadt mit der A7. Die Schadstelle liegt etwa in Höhe des Amtsgerichts Harburg.