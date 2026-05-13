Hamburg ist ein Wassersport-Paradies. Besonders in den Sommermonaten genießen Menschen die vielfältigen Möglichkeiten auf Binnen- und Außenalster. Viele Sportler:innen lagern ihre Boote und SUP-Boards illegal in den Uferbereichen der Alster-Kanäle. Seit Anfang Mai ist das nun in vier Grünanlagen offiziell verboten.
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