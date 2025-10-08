Vor Autogipfel: Ministerpräsident Olaf Lies gibt Regierungserklärung ab

08. Oktober 2025

Vor dem Autogipfel der Bundesregierung gibt Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies am Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung zur Lage der Autoindustrie ab. Der SPD-Politiker nimmt dabei Bezug auf sein Papier „Zukunftspakt Mobilität 2035“.

Im August war Ministerpräsident Olaf Lies im VW-Werk in Emden zu Gast. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Darin bezeichnete Lies es im September als „leider unrealistisch“, 2035 nur noch reine Elektroautos zu verkaufen. Verbrenner sollten daher auch über 2035 hinaus neu zugelassen werden dürfen. Die Grünen als Koalitionspartner sind allerdings gegen eine Abkehr vom Verbrenner-Aus. Lies sitzt als niedersächsischer Regierungschef auch im Aufsichtsrat von Volkswagen.

In der Landtagssitzung geht es zudem erneut um den Fall der am Bahnhof in Friedland getöteten 16-jährigen Liana. Die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss zum Umgang der niedersächsischen Behörden und Gerichte mit dem Tatverdächtigen, einem abgelehnten Asylbewerber aus dem Irak. Alleine hat die Fraktion jedoch nicht genügend Stimmen, um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Darf ein Schnitzel aus Soja sein? Europaparlament stimmt über mögliches Verbot ab

08.10.2025 08:29 Uhr

Das Europaparlament stimmt über ein mögliches Verbot von Bezeichnungen wie „Tofu-Wurst“ oder „Veggie-Burger“ ab. Wem die Begriffe ein Dorn im Auge sind, was Verbraucherschützende und Unternehmen von...

Zweiter Jahrestag des Hamas-Angriffs auf Israel: 250 Menschen bei Mahnwache in Hamburg

07.10.2025 15:41 Uhr

Etwa 250 Menschen haben auf dem Hamburger Rathausmarkt nach Polizeiangaben der Opfer des Massakers in Israel gedacht. „Wir können es nicht ertragen, dass das Massaker vor genau...

Video04:00 Min.

Junge Landwirte: Geschwister steigen in Milchbetrieb in Hamburg ein

07.10.2025 12:30 Uhr

Die Familie Steffens betreibt in den Vier- und Marschlanden in Hamburg Ackerbau – vor allem aber lebt sie von der Milchproduktion. Rund 270 Milchkühe und knapp 300...

Wichtiger Wirtschaftsstandort: Bundeskanzler Merz zu Gast in Bremerhaven

07.10.2025 11:07 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Dienstag seinen Antrittsbesuch in Bremen absolviert. Das kleinste Bundesland hat mit Bremerhaven einen wichtigen Standort für weltweiten Handel. Bremens Bürgermeister Andreas...

Ministerpräsident Günther zur Drohnenabwehr: „Die Lage ist so ernst, dass wir auch Unterstützung der Bundeswehr brauchen“

07.10.2025 08:44 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält nach den vermehrten Drohnensichtungen in Deutschland auch die Kompetenz der Bundeswehr für gefragt. „Wir haben unseren Teil der Verantwortung übernommen, indem...

Jahrestag des Terrorangriffs in Israel: Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen beschmiert

07.10.2025 08:39 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht die Fassade des Kieler Landtags mit mehreren anti-israelischen Aussagen besprüht. Auf den Wänden seien Parolen wie „From the River to the Sea“,...

Zur Startseite