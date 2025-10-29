Die Geflügelpest breitet sich im Norden weiter aus. Immer neue Fälle bei Wildvögeln bereiten Geflügelbetrieben und Behörden Sorgen. In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein und sogar in Hamburg wurde deshalb jetzt eine Stallpflicht erlassen. Landesweit wurden die Biosicherheitsmaßnahmen verschärft.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Drelsdorfer bauen eigenes Schwimmbad – Anbaden am Wochenende29.10.2025 16:56 Uhr
In Drelsdorf im Kreis Nordfriesland (Schleswig-Holstein) hat die ganze Gemeinde mit angepackt, ein neues Schwimmbad zu bauen. Das alte war marode und das Geld in der Gemeindekasse...
Vogelgrippe: Hamburg verhängt Stallpflicht29.10.2025 14:21 Uhr
Die Hamburger Bezirke verhängen wegen der Vogelgrippe Stallpflicht in der Stadt. Die Vorgabe tritt zum 31. Oktober in Kraft, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Zunächst hatte die...
Hip-Hop-Fotos aus den 2000ern: Ausstellung in der MUMA Gallery in Hamburg29.10.2025 10:51 Uhr
Die frühen 2000er Jahre waren die Zeit des Durchbruchs für Hip-Hop und Rap – weg von der Straße, hin zur kommerziellen Musikindustrie. Aus der Zeit kommen große...
„Haus für morgen“: WG für Schlaganfall-Patienten in Hamburg29.10.2025 10:48 Uhr
Am heutigen Mittwoch ist Internationaler Tag des Schlaganfalls. 270.000 Menschen erleiden in Deutschland pro Jahr einen Schlaganfall. Für jüngere Patient:innen hat die Hamburgerin Barbara Wentzel vor fünf...
Halloweenhaus in Lütjensee lädt Horror-Fans zum Gruseln ein29.10.2025 10:45 Uhr
Am 31. Oktober ist Halloween. Wer sich einmal so richtig fürchten will, sollte sich auf den Weg zum Halloweenhaus Schmalenbeck (Schleswig-Holstein) machen. Seit Jahren verwandelt ein Team...
Fast 500 Jahre altes Deckengemälde in Lüneburger Supermarkt entdeckt29.10.2025 08:50 Uhr
In einem Supermarkt in Lüneburg (Niedersachsen) wurde ein uraltes Deckengemälde freigelegt. Das Kunstwerk stammt wohl aus dem Jahre 1563 und sei laut Expert:innen eine absolute Seltenheit. Nun...