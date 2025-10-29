Die Geflügelpest breitet sich im Norden weiter aus. Immer neue Fälle bei Wildvögeln bereiten Geflügelbetrieben und Behörden Sorgen. In einigen Kreisen in Schleswig-Holstein und sogar in Hamburg wurde deshalb jetzt eine Stallpflicht erlassen. Landesweit wurden die Biosicherheitsmaßnahmen verschärft.