Solarmodule zeigen für gewöhnlich gen Himmel – sie sollen das Sonnenlicht möglichst großflächig einfangen. Auf einem Acker in Dörverden (Niedersachsen) läuft derzeit ein Pilotprojekt mit Photovoltaikanlagen, die vertikal ausgerichtet sind, also hochkant stehen. Zwischen den Photovoltaikmodulen mit insgesamt 170 Kilowatt Leistung soll dort demnächst der Winterweizen gedeihen.