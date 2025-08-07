Vermisster 13-Jähriger: Suche im Hamburger Stadtpark mit Großaufgebot an Rettungskräften

07. August 2025
Bis in die Nacht wurde nach dem Jugendlichen im Stadtparksee gesucht. Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Im Hamburger Stadtpark geht die Suche nach einem vermissten 13-Jährigen weiter. Erneut würden am Vormittag Taucher:innen den Stadtparksee absuchen, sagte ein Polizeisprecher. Der Junge, der den Angaben zufolge einem Bekannten gesagt hatte, in dem See schwimmen gehen zu wollen, war am Mittwochabend nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet.

Am See seien dann das Fahrrad, Handy und Kleidung des Jugendlichen gefunden worden, sagte der Sprecher. Daraufhin war der See bereits in der Nacht von einem Großaufgebot abgesucht worden.

Allein von der Polizei seien mehr als 50 Beamt:innen im Einsatz gewesen, so der Sprecher. Hinzu kamen dutzende Kräfte der Feuerwehr. Auch eine Drohne und ein Sonar-Boot seien zum Einsatz gekommen – ohne Erfolg. Schließlich wurde die stundenlange Suche noch in der Nacht abgebrochen. 

Der Gesuchte habe einem Bekannten – der ihn ursprünglich habe begleiten wollen, dann aber nicht mitgekommen sei – gesagt, dass er mit einem anderen Jugendlichen zum Baden an den Stadtparksee wolle. Mit wem der 13-Jährige schwimmen gehen wollte, werde noch untersucht, sagte der Polizeisprecher.

