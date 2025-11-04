Der Bruder der seit mehr als 25 Jahren vermissten Hilal Ercan hat eine neue Suchaktion gestartet. Ein Großplakat am Winterhuder Marktplatz in Hamburg macht auf das Verschwinden des damals 10-jährigen Mädchens aufmerksam. Die Angehörigen von Hilal hoffen dadurch auf neue Zeug:innenaussagen. Hilal war im Januar 1999 in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Lurup verschwunden. Seitdem hat die Polizei zahlreiche Spuren und Hinweise verfolgt, doch weder das Mädchen noch eine Leiche wurde je gefunden. Ein Hersteller von Fruchtsäften unterstützt die neue Suche. Auf den Saftflaschen ist ein Foto von Hilal zu sehen. Auch eine Belohnung von 100.000 Euro wird ausgelobt.
