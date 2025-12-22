Der Bau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg (Niedersachsen) ist sehr umstritten. Kritiker:innen sagen, der Lückenschluss würde Naturräume zerschneiden und überhaupt sei der Bau unnötig. Bei Lüneburg haben die Gegner:innen inzwischen ein Protestcamp in die Bäume eines betroffenen Waldes gebaut. Am Wochenende gab es dort Ärger mit der Polizei.
