Udo Lindenberg weiht seinen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland ein

25. März 2026
Udo Lindenberg mit den Wunderland-Gründern Gerrit und Frederik Braun. Bild: Miniatur Wunderland Hamburg

Udo Lindenberg hat am Dienstagabend einen eigenen „Panik-Express“ im Miniatur Wunderland Hamburg auf die Schiene gebracht. Der Sonderzug in der wohl größten Modelleisenbahnanlage der Welt ist für den Rocker eine große Ehre, sagte der Musiker, Maler und Hamburger Ehrenbürger.

Der Zug erzählt das Leben der bald 80-jährigen Rock-Legende – von der Kindheit in Gronau, über seine Zeit in Libyen, Erlebnisse in der DDR bis zu aktuellen Erfolgen wie dem Hit „Komet“. Im ersten Waggon ist der junge Udo etwa in den 1950er Jahren in Gronau am Schlagzeug zu sehen. Viele kleine Details am Zug zeigen auch die deutsch-deutschen Geschichte: so wird in einem Waggon der Fall der Mauer dargestellt. Der Miniatur-Zug sei über mehrere Monate entstanden.

Vor vielen Pressevertreter:innen startete Lindenberg den Zug gemeinsam mit den Wunderland-Gründern Gerrit und Frederik Braun.

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