Models mitten im Straßenbild von Paris – diese Form der Inszenierung machte Franz Christian Gundlach berühmt. Die französische Metropole wurde in den 1950er Jahren zum Ausgangspunkt seiner fotografischen Karriere. Zum 100. Geburtstag des 2021 verstorbenen F.C. Gundlach zeigt die Ausstellung „You’ll Never Watch Alone“ im Bucerius Kunst Forum in Hamburg nicht nur seine ikonischen Fotografien, sondern auch Werke seiner Vorbilder und Zeitgenoss:innen.