Mit der „Art Vision“ wird am Freitagabend eine neue Messe für zeitgenössische Kunst in Hannover eröffnet. Rund 70 etablierte und aufstrebende Künstler:innen präsentieren ihre Arbeiten und geben einen Einblick in aktuelle Entwicklungen des Kunstmarkts.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
20 Jahre Helene Fischer: Superstar kommt mit Jubiläumstour nach Hannover07.05.2026 14:53 Uhr
Seit 20 Jahren steht Helene Fischer auf der Bühne. Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Zum Jubiläum geht der...
Zum 100. Geburtstag von F.C. Gundlach: Ausstellung zeigt ikonische Modefotografie07.05.2026 12:31 Uhr
Models mitten im Straßenbild von Paris – diese Form der Inszenierung machte Franz Christian Gundlach berühmt. Die französische Metropole wurde in den 1950er Jahren zum Ausgangspunkt seiner...
Schlepperballett, Drohnenshow, Feuerwerk: Hamburg feiert den 837. Hafengeburtstag07.05.2026 09:00 Uhr
Drohnenshow, Schlepperballett und Konzerte – von Freitag bis Sonntag feiert Hamburg seinen Hafen mit einem bunten Fest. Zum Programm des 837. Hafengeburtstag gehören Paraden mit Schiffen aus...
Immersive Tutanchamun-Ausstellung in Hannover zeigt Schätze des Pharaonen06.05.2026 17:09 Uhr
Ägypten war vor tausenden von Jahren das Land der Pharaonen. Sie bauten Tempel, die noch heute die Menschen faszinieren. Tutanchamun war einer dieser Pharaonen. Sein Grab wurde...
„Heaven Can Wait“: Ü70-Chor singt Songs der Enkelgeneration im St. Pauli Theater05.05.2026 13:46 Uhr
„Heaven can wait“ ist das Motto eines besonderen Chores aus Hamburg. Die Ü70-Sänger:innen singen Lieder, die ihre Enkelkinder hören und interpretieren sie ganz neu. Auch eigene Song...
„Udoversum“ eröffnet: Hamburg feiert Udo Lindenbergs 80. Geburtstag30.04.2026 18:25 Uhr
Panikrocker Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Ehrungen und Partys geplant, eine davon hat bereits am Mittwochabend begonnen. Ein...