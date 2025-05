Trauer um Nadja Abd el Farrag – Langjähriger Freund Andreas Ellermann: „Ich bin tieftraurig“

Nadja Abd el Farrag ist gestorben. Medienberichten zufolge starb die Hamburgerin kurz nach ihrem 60. Geburtstag an Organversagen. Bekannt wurde sie durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen. Die beiden waren viele Jahre ein Paar.

Am Montagnachmittag postete Entertainer Andreas Ellermann, Abd el Farrags langjähriger guter Freund, in seiner Insta Story: „Ich bin tieftraurig. Es ging ihr seit einem Jahr nicht mehr so, dass wir Auftritte machen konnten. […] Mein Beileid für die Familie. Ich werde ihr beistehen und helfen, wo ich helfen kann“, sagte er im Video.