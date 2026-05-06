Im Norden bleibt der Himmel wolkenverhangen

Im Laufe der Woche strahlt zwischen den Wolken in Schleswig-Holstein und Hamburg auch mal die Sonne durch. (Symbolbild) Frank Molter/dpa

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein können sich weiterhin auf Wolken und Regen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von Tiefausläufern, die das Wetter in Norddeutschland beeinflussen und graues, nasses Wetter mit sich bringen.

Im Tagesverlauf bleibt es laut DWD südlich des Kanals stark bewölkt, wobei es teilweise zu Regen kommen kann. Nördlich bleibe es größtenteils trocken und zwischendurch könne es sogar heiter werden. In Schleswig-Holstein können Temperaturen bis zu 16 Grad erreicht werden, in Hamburg bis zu 14 Grad. Allerdings rechnet der DWD am Nachmittag und Abend mit Böen an der Nordseeküste und auf den Nordseeinseln.

Die Wolken ziehen im Norden ein und aus

Donnerstagvormittags soll der Himmel vor allem im Südosten Schleswig-Holsteins und in Hamburg auflockern, bevor die Bewölkung zum Nachmittag wieder zunehme. Vereinzelt seien erneute Regenschauer möglich. Die Temperaturen sollen wie am Vortag zwischen 14 und 17 Grad erreichen. An der Nordseeküste wehe weiterhin ein frischer Wind.

Für den Freitag sagt der DWD freundliches Wetter vorher. Zwar bleibe es bewölkt, aber die Sonne komme zum Vorschein und es bleibe trocken. Auf den Inseln seien weiterhin Höchsttemperaturen um 14 Grad Celsius möglich, während an anderen Orten bis zu 19 Grad erreicht werden könnten.