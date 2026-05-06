Feuer in Osnabrücker Mehrfamilienhaus – Ursache unklar

Osnabrück (dpa/lni) –

In Osnabrück hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer in der Bramscher Straße am frühen Morgen gemeldet. Es seien alle Hausbewohner rechtzeitig evakuiert worden und unverletzt geblieben.

Die Löscharbeiten seien bereits abgeschlossen, die Brandwache bleibe allerdings noch vor Ort. Bisher werde der Schaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer gekommen sei, sei noch unklar.