Moritz Rinke liest zugunsten des «Golden Shops»

Bremen (dpa/lni) –

Zu Solidaritätslesungen für den Buchladen «Golden Shop» kommen drei bekannte Autoren nach Bremen. Moritz Rinke liest am 5. Juni im Schlachthof zugunsten des Buchladens, der ebenso wie zwei weitere von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vom Deutschen Buchhandlungspreis 2026 ausgeschlossen worden war. Rinke betonte, ihm sei es wichtig, «dass es auch Gegenwehr gibt».

Einnahmen gehen an den «Golden Shop»

Esther Dischereit und Hengameh Yaghoobifarah lesen am 16. Mai in der Villa Sponte in Bremen. Die Lesungen gehören zu den ersten Solidaritätsveranstaltungen bundesweit, die auf den Ausschluss reagieren, wie der Schlachthof mitteilte. Mit den Einnahmen aus den beiden Bremer Veranstaltungen soll der «Golden Shop» bei den anfallenden Prozesskosten finanziell unterstützt werden. Die drei Buchläden gehen juristisch gegen die Streichung vor.

Weimer hatte neben dem Bremer Buchladen auch zwei in Berlin und Göttingen von der Liste der Preisträger gestrichen, die eine Jury für die Auszeichnung ausgewählt hatte. Als Grund nannte er «verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse». Dabei blieb unklar, was gegen sie vorliegt. Es gab scharfe Kritik aus der Opposition und aus der Kulturbranche.