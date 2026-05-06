2. Tag der OMR in Hamburg: Heidi Klum, Tom Brady, Bill Kaulitz und Lars Klingbeil erwartet

Karsten Wildberger (CDU), Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, spricht auf der Bühne während der Digitalmesse OMR in den Messehallen der Hamburg Messe. Marcus Brandt/dpa

Mit Stars wie Heidi Klum, Tom Brady und Bill Kaulitz wird heute die Digitalmesse OMR in Hamburg fortgesetzt. Auch dann werden wieder Zehntausende Menschen zu dem Tech-Festival in den elf Messehallen erwartet. Zu den Speakern auf der Hauptbühne zählt auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), der sich den Fragen von Moderatorin Eva Schulz stellen wird.

Das OMR-Festival versteht sich als Business-Messe für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas. Erstmals ausgetragen wurde die OMR im Jahr 2011 – damals unter dem Namen «Online Marketing Rockstars» und mit nur 200 Gästen.

SAT.1 REGIONAL/dpa