Im Nordwesten bleibt es nass – Wetterbesserung ab Donnerstag

Am Mittwoch wird es in Niedersachsen und Bremen nass – zum Wochenende sagt der DWD Besserung vorher. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Im Nordwesten Deutschlands bleibt es vorerst nass. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt Niedersachsen und Bremen vor starkem, andauerndem Regen. Zum Wochenende soll der Einfluss der dafür verantwortlichen Tiefausläufer allerdings nachlassen – dann könnte es teils sogar heiter werden.

Der Mittwoch hat in Bremen und Niedersachsen mit viel Regen begonnen. Dieser dauert örtlich über den Tag weiter an, verliert aber laut dem DWD mit der Zeit an Intensität. In einigen Gebieten, wie beispielsweise zwischen dem nördlichen Emsland und dem Elbe-Weser-Dreieck, könne es trocken bleiben. Es sollen Höchstwerte um 14 Grad erreicht werden.

Zum Donnerstag hin wird es wieder trockener

In der Nacht zum Donnerstag soll der Regen laut DWD bereits nachlassen, tagsüber komme es dann nur noch zeitweise zu Schauern. Im Nordwesten könne es nicht nur trocken, sondern auch freundlich werden. Es könne wieder etwas wärmer werden mit bis zu 16 Grad.

Der Freitag werde dann größtenteils trocken. Nur noch im Südosten komme es zu vereinzelten Regenschauern. Ansonsten sagt der DWD teils heiteres, teils wolkiges Wetter vorher sowie steigende Höchsttemperaturen. Es werde am Freitag mit bis zu 18 Grad erneut wärmer als am Vortag – dieser Trend soll sich zum Wochenende fortsetzen.