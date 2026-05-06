Insel Amrum zeitweise ohne Internet und Festnetztelefonie

Am Mittwoch sorgen Arbeiten an einem Seekabel auf der Insel Amrum für einen stundenlangen Ausfall des Internets und des Festnetzes. (Symbolbild) Frank Molter/dpa

Amrum (dpa/lno) –

Auf der Nordseeinsel Amrum ist neben dem Internet auch das Telefonieren von den Arbeiten an einem Seekabel betroffen. Wegen dieser Arbeiten gebe es auf der Insel von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr keine Internetverbindung und einen Ausfall der Telekommunikationsinfrastruktur, teilte die Polizei mit.

Aufgrund dieses Ausfalles seien die Notrufnummer 110 und 112 in der Zeit nur aus dem Mobilfunknetz und nicht aus dem Festnetz zu erreichen. Im Falle eines Totalausfalles seien Notfallinfopunkte bei den Feuerwehren in Norddorf, Süddorf, Wittdün und Nebel eingerichtet, welche für Notfälle zur Verfügung stünden.

Die Arbeiten an dem Seekabel sind besonders aufwendig, da dieses die Insel mit dem Festland verbindet. Das Kabel werde im Zuge von Küstenschutz- und Infrastrukturmaßnahmen tiefergelegt. Im Laufe des Nachmittags soll das Netz wieder schrittweise aktiviert werden. Gegebenenfalls sei nach Abschluss der Arbeiten für Betroffene ein Neustart ihres Internet-Routers nötig.