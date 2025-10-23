Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Jäger:innen in Schleswig-Holstein sind derzeit aufgefordert, verendete Feldhasen einzusammeln, denn das tödliche Pockenvirus Myxomatose breitet sich weiter aus. In mehreren Kreisen im Land werden Fälle der Viruserkrankung bei Feldhasen gemeldet, die dort bisher eher bei Kaninchen bekannt war.

