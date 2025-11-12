Tödlicher Unfall am U-Bahnhof: Frau gerät in Hamburg zwischen Bahnsteigkante und Zug

Auf dem U-Bahnhof Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt ist am Abend eine Frau tödlich verunglückt. Sie sei aus noch ungeklärter Ursache zwischen die Bahnsteigkante und einen Zug geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sie so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Unfallort gestorben sei.

Der Ehemann sei bei dem Unfall zugegen gewesen. Er musste nach Angaben des Polizeisprechers vom Kriseninterventionsteam betreut werden, ebenso eine Bekannte, die das ältere Ehepaar begleitet hatte.

Laut Zeugenaussagen habe es bei dem Unfall keine Fremdeinwirkung gegeben, sagte der Polizeisprecher. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauere noch an.

SAT.1 REGIONAL/dpa