Timmendorfer Strand: 10 Menschen durch ätzende Flüssigkeit verletzt

Am Neujahrstag kam es in einem Restaurant in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) zu einem medizinischen Großeinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen mehrere Personen eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich. 10 Personen wurden verletzt, mindestens eine Person davon schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit Hinweise, ob es beim Ausschank zu einer Verwechslung von Reinigungsmittel und einem alkoholischen Getränk gekommen sein könnte.