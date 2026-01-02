Timmendorfer Strand: 10 Menschen durch ätzende Flüssigkeit verletzt

Am Neujahrstag kam es in einem Restaurant in Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) zu einem medizinischen Großeinsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen mehrere Personen eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich. 10 Personen wurden verletzt, mindestens eine Person davon schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit Hinweise, ob es beim Ausschank zu einer Verwechslung von Reinigungsmittel und einem alkoholischen Getränk gekommen sein könnte.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Böller auf Polizisten in Rotenburg geworfen und Uniform beschädigt02.01.2026 09:18 Uhr
Auf Polizeikräfte in Niedersachsen geworfene Böller haben Uniformen der Einsatzkräfte beschädigt. Unbekannte hatten die teilweise illegalen Feuerwerkskörper in der Nacht auf Neujahr in Richtung der Einsatzkräfte geworfen,...
Hochwasser in Norddeutschland – Schnee in Hamburg02.01.2026 09:16 Uhr
Im Norden Deutschlands haben Hochwasser und Sturmflut in der Nacht auf Freitag zunächst keine größeren Schäden verursacht. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg verzeichneten die Lagezentren bis zum...
Mehr Wolfsangriffe in Niedersachsen – weniger Nutztiere getötet30.12.2025 16:08 Uhr
Die Zahl der Wolfsangriffe hat in diesem Jahr in Niedersachsen zugenommen. Laut Landesjägerschaft seien 301 Wolfsangriffe auf Nutztiere amtlich bestätigt worden. Allerdings wurden dabei insgesamt weniger Tiere...
Deutlich weniger Verkehrstote in Hamburg – Radfahrende besonders betroffen30.12.2025 16:07 Uhr
Im zu Ende gehenden Jahr sind in Hamburg 21 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Im Jahr 2024 hatte es noch 38 Todesopfer gegeben. Allerdings...
Hasskriminalität im Netz: Anzeigen in Niedersachsen fast verdoppelt30.12.2025 16:05 Uhr
Anzeigen wegen Hass und Hetze im Internet haben sich in Niedersachsen nahezu verdoppelt. Das geht aus Zahlen der Zentralstelle für Hasskriminalität in Niedersachsen hervor. Demnach gab es...
Familienväter beschießen Autos mit Silvesterraketen in Celle30.12.2025 10:47 Uhr
Zwei Familienväter mit kleinen Kindern sollen an der Bundesstraße 3 in Celle (Niedersachsen) fahrende Autos mit Silvesterraketen beschossen haben. Eine Streife traf die Gruppe am Montagabend nach...