Für manche Menschen sind Glück die kleinen Momente im Alltag, für andere die großen Ziele und Wünsche im Leben. Am heutigen Freitag ist der Internationale Tag des Glücks. SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner hat bei den Bremer:innen nachgefragt, was sie glücklich macht.
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Großer Findling bei U5-Bauarbeiten in Hamburg entdeckt20.03.2026 15:23 Uhr
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Verkehrschaos am Wochenende in Hamburg erwartet – das hilft jetzt20.03.2026 09:35 Uhr
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