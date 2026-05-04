Porträt von Ex-Ministerpräsident Stephan Weil enthüllt

Ministerpräsident Olaf Lies (SPD, links) und dessen direkter Vorgänger Stephan Weil (auch SPD) stehen vor der Enthüllung des Porträts von Weil in der Niedersächsischen Staatskanzlei. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

In der Niedersächsischen Staatskanzlei hat Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) das Porträt seines direkten Vorgängers und Parteikollegen Stephan Weil enthüllt. An der Enthüllung nahm neben dem Amtsinhaber und Weil auch der Künstler Albrecht Gehse teil.

Amtsinhaber Lies würdigte die Tradition der Galerie und die besondere Wirkung gemalter Porträts. Diese drückten «mehr aus als nur das wiedergegebene Bild des Ministerpräsidenten», sagte er. Weil bezeichnete die Aufnahme in die Ahnengalerie als große Ehre. Das Ergebnis der künstlerischen Arbeit überzeuge ihn: «Ich fühle mich gut getroffen.»

Weil ließ sich vom Künstler überzeugen – ohne Brille

Künstler Gehse habe nach Angaben der Beteiligten bewusst einen eigenen Zugang zum Porträtierten gewählt. Weil sagte, der Maler habe feste Vorstellungen gehabt und großen Wert darauf gelegt, das Gesicht selbst in den Mittelpunkt zu stellen. So sei etwa auf Gehses Wunsch hin entschieden worden, den ehemaligen Ministerpräsidenten ohne Brille darzustellen – weil diese vom Ausdruck ablenken würde.

Das Gemälde zeigt Weil vor der Darstellung der Eiger-Nordwand – eine rund 1.800 Meter hohe Fels- und Eiswand der Berner Alpen. Die Bergkulisse dient nach seinen Worten als Metapher für politische Herausforderungen. Politik sei oft mit «riesigen Zielen» und Erwartungen verbunden, die sich nicht immer vollständig erreichen ließen. Das Bild stelle diese Situation aus der Perspektive eines Bergwanderers dar, der sich Schritt für Schritt annähere.

Weil hängt nun neben McAllister, Wulff und Gabriel

Das Porträt wurde eigens für die Ahnengalerie angefertigt. In der Galerie sind Porträts früherer Regierungschefs des Landes versammelt. Das Bild des 67-Jährigen hängt dort nun neben denen seiner Vorgänger David McAllister (CDU), Christian Wulff (CDU), Sigmar Gabriel (SPD), Gerhard Glogowski (SPD), Gerhard Schröder (SPD), Ernst Albrecht (CDU) und allen weiteren niedersächsischen Ministerpräsidenten seit dem Jahr 1946. Weil war von 2013 bis 2025 Regierungschef.