Mann in Salzgitter durch Schuss verletzt

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein Mann ist in Salzgitter durch einen Schuss am Bein verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am späten Sonntagabend in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen, wie die Polizei mitteilte. Diese eskalierte, als ein bislang unbekannter Täter auf sein Gegenüber schoss. Der Verletzte musste medizinisch versorgt werden.

Zu den Hintergründen der Tat und zum mutmaßlichen Schützen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich bei der Polizei Salzgitter zu melden.