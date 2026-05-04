Der Buckelwal Timmy ist zurück in der Nordsee – und das nach zwei Monaten voller Aufs und Abs. Tierärztin Kirsten Tönnies war an der Rettungsmission beteiligt und erhebt nun jedoch schwere Vorwürfe gegen die Besatzung des Schleppers „Fortuna B“. Die Frau durfte bei der Freilassung nicht dabei sein. Ihre Vermutung: Die Crew des Schleppers soll sie verdächtigt haben, Informationen weitergegeben zu haben. Aus ihrer Sicht wurde der Buckelwal zudem nicht tierschutzgerecht behandelt.
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