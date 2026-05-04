Ermittlungen gegen Autofahrer nach Tod von E-Scooter-Fahrer

Wolfsburg (dpa/lni) –

Nach dem Auffinden eines tödlich verunglückten 16 Jahre alten E-Scooter-Fahrers ermittelt die Polizei gegen einen 21 Jahre alten Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Eine Passantin hatte den Leichnam Sonntagmittag in Wolfsburg in einem Gebüsch entdeckt.

Der Unfall hatte sich bereits in der Nacht zuvor ereignet. Die vom Autofahrer alarmierte Polizei hatte zwar einen stark beschädigten E-Scooter an der Unfallstelle gefunden – aber keinen Menschen, der ihn benutzt hatte.

Unfallopfer wurde 20 Meter ins Buschwerk geschleudert

Inzwischen hätten die Ermittlungen ergeben, dass das Auto den E-Scooter nach dem Zusammenstoß noch rund 30 Meter mitgeschleift habe, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit. Der Auffindeort des Rollers sei somit nicht der Unfallort gewesen. Der 16-Jährige sei nach dem Unfall rund 20 Meter weit in dichtes Buschwerk geschleudert worden. In der Nacht sei er dort nicht zu erkennen gewesen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Nach Polizeiangaben war er in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen eine Straßenlaterne geprallt und mit dem E-Scooter zusammengestoßen.

Leichnam soll obduziert werden

Da die Kollision vermutlich mit dem Heckbereich des Pkws erfolgt sei, habe der Fahrer das Opfer möglicherweise nicht wahrgenommen, betonte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch die Polizeibeamten vor Ort hätten keine Hinweise auf den E-Scooter-Fahrer erhalten. Zur Feststellung der genauen Todesursache soll der Leichnam obduziert werden.

Der Autofahrer war bei dem Vorfall leicht verletzt worden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 21-Jährigen war negativ.