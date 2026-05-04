Der Alte Elbtunnel in Hamburg ist wieder komplett. Nach sechs Jahren aufwendiger Sanierung der Weströhre wurde sie am Montag wiedereröffnet. Während die Oströhre künftig den Fußgänger:innen vorbehalten ist, soll die modernisierte Weströhre vor allem von Radfahrer:innen genutzt werden. Zudem sind dort künftig gelegentlich auch Veranstaltungen geplant.
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