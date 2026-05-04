Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern – Bewohner gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Fast zeitgleich hat die Hamburger Feuerwehr zwei Brände in Mehrfamilienhäusern gelöscht. Beim ersten Brand im Schanzenviertel retteten die Helfer acht Bewohner unverletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Sieben seien mit Hilfe von Fluchthauben durch das verqualmte Treppenhaus geführt worden.

Zur Rettung eines weiteren Bewohners war eine Drehleiter erforderlich. Mehrere Menschen hätten vom Fenster aus um Hilfe gerufen. Der Brand war den Angaben zufolge an einem Elektroverteiler im Keller ausgebrochen.

Nur knapp eine halbe Stunde nach dem ersten Alarm kam ein zweiter: In einem Haus in Altona-Altstadt habe in einer Wohnung im ersten Stock Mobiliar gebrannt, sagte der Sprecher. Ein Mann sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Zunächst hatten Medien über die Brände berichtet.