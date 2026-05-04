Bremen erreichte im vergangenen Jahr mit fast drei Millionen Übernachtungen einen Rekord. Der Tourismus ist damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Damit das so bleibt, hat die Stadt an der Weser das Projekt „Bremen Pay“ ins Leben gerufen. In diesem Monat werden Tourist:innen belohnt, wenn sie sich nachhaltig in der Stadt bewegen und aufhalten. Klimafreundliche Anreise, Sightseeing zu Fuß oder mit dem Rad bringen Vergünstigungen und Gutscheine.