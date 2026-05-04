Bremen erreichte im vergangenen Jahr mit fast drei Millionen Übernachtungen einen Rekord. Der Tourismus ist damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Damit das so bleibt, hat die Stadt an der Weser das Projekt „Bremen Pay“ ins Leben gerufen. In diesem Monat werden Tourist:innen belohnt, wenn sie sich nachhaltig in der Stadt bewegen und aufhalten. Klimafreundliche Anreise, Sightseeing zu Fuß oder mit dem Rad bringen Vergünstigungen und Gutscheine.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Bundeswehr zeigt Stärke: Pistorius bei Heeres-Demonstration in Munster04.05.2026 17:18 Uhr
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Ahlhorn: Größte Suchtklinik für Jugendliche vor dem Aus30.04.2026 18:07 Uhr
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Schulden steigen: Bremen jetzt bei 23,4 Milliarden Euro30.04.2026 17:53 Uhr
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Merz besucht Soldaten in Munster: Fokus auf Einsatzbereitschaft und Drohnen30.04.2026 15:55 Uhr
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Nationale Maritime Konferenz 2026: Maritime Sicherheit im Fokus in Emden30.04.2026 15:43 Uhr
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Maritime Konferenz im Emden: Häfen wollen mehr Geld für Sicherheit und Infrastruktur29.04.2026 17:16 Uhr
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