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In speziellen Hochseeruderbooten geht es beim härtesten Ruderrennen der Welt – dem „World’s Toughest Row“ – quer über den Atlantik. Fast 5.000 Kilometer legen die Teams dabei zurück: von La Gomera bis nach Antigua. Mit dabei war in diesem Jahr ein ambitioniertes Frauenteam aus Norddeutschland unter der Leitung von Teamchefin Jana Golz aus Lübeck (Schleswig-Holstein). Zurück von ihrem Atlantikabenteuer berichtete sie von den extremen Herausforderungen und ihren eindrucksvollen Erlebnissen.

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40.000 Besucher bei Beachvolleyball Cup 2026 in Hannover

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Hansa-Taxi, Hamburgs größter Taxi-Vermittler, unterstützt die Olympiabewerbung der Stadt mit Plaketten: Rund 200 Taxis sind ab sofort mit dem Slogan „Spiele in Hamburg – mit uns verlässlich...

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