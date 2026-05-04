In speziellen Hochseeruderbooten geht es beim härtesten Ruderrennen der Welt – dem „World’s Toughest Row“ – quer über den Atlantik. Fast 5.000 Kilometer legen die Teams dabei zurück: von La Gomera bis nach Antigua. Mit dabei war in diesem Jahr ein ambitioniertes Frauenteam aus Norddeutschland unter der Leitung von Teamchefin Jana Golz aus Lübeck (Schleswig-Holstein). Zurück von ihrem Atlantikabenteuer berichtete sie von den extremen Herausforderungen und ihren eindrucksvollen Erlebnissen.
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HSV-Frauen: Unterwegs mit Kapitänin Pauline Machtens29.04.2026 15:20 Uhr
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Der Bremer Ultraläufer Savas Coban hat die Türkei umrundet. Fast 4.700 Kilometer hat er zu Fuß zurückgelegt. Extreme Läufe haben Savas Coban bereits rund um die Welt...
Haspa Marathon Hamburg 2026: Erfolge für die Läufer El Goumri, Fitwi und Kipkoech27.04.2026 15:29 Uhr
In Hamburg fand am Wochenende der Haspa Marathon 2026 statt. Am Sonntagmorgen gab Sportsenator Andy Grote (SPD) an den Messehallen den Startschuss für 46.000 angemeldete Läufer:innen. Für...
40.000 Besucher bei Beachvolleyball Cup 2026 in Hannover27.04.2026 10:16 Uhr
40.000 Gäste haben in diesem Jahr den Beachvolleyball Cup in Hannovers Innenstadt besucht. Drei Tage lang sind auf dem Opernplatz Profisportler:innen und Nachwuchsteams gegeneinander angetreten. Die Veranstaltung...
„OlympJa“: Versammlung von Befürwortern der Olympischen Spiele in Hamburg24.04.2026 17:52 Uhr
In Hamburg sind am Freitag Menschen für die Olympischen und Paralympischen Spiele auf die Straße gegangen. Am Jungfernstieg haben sich die Demonstrierenden unter dem Motto „OlympJa“ versammelt....
200 Taxis werben für Olympia: Hansa-Taxi unterstützt Hamburgs Bewerbung24.04.2026 12:13 Uhr
Hansa-Taxi, Hamburgs größter Taxi-Vermittler, unterstützt die Olympiabewerbung der Stadt mit Plaketten: Rund 200 Taxis sind ab sofort mit dem Slogan „Spiele in Hamburg – mit uns verlässlich...