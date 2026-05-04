In speziellen Hochseeruderbooten geht es beim härtesten Ruderrennen der Welt – dem „World’s Toughest Row“ – quer über den Atlantik. Fast 5.000 Kilometer legen die Teams dabei zurück: von La Gomera bis nach Antigua. Mit dabei war in diesem Jahr ein ambitioniertes Frauenteam aus Norddeutschland unter der Leitung von Teamchefin Jana Golz aus Lübeck (Schleswig-Holstein). Zurück von ihrem Atlantikabenteuer berichtete sie von den extremen Herausforderungen und ihren eindrucksvollen Erlebnissen.