Der April 2026 ist schon wieder Geschichte. Der Monat hat aber auch jede Menge Geschichten gebracht, über die wir für Sie berichtet haben. Und wie immer blicken wir am Ende eines jeden Monats noch einmal kritisch zurück: Was war „in“ und was war „out“ in Niedersachsen und Bremen im April 2026?
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
5.000 Kilometer über den Atlantik: Lübeckerin trotzt härtestem Ruderrennen der Welt04.05.2026 10:55 Uhr
In speziellen Hochseeruderbooten geht es beim härtesten Ruderrennen der Welt – dem „World’s Toughest Row“ – quer über den Atlantik. Fast 5.000 Kilometer legen die Teams dabei...
Buckelwal im Meer: Zustand und Verbleib vollkommen unklar03.05.2026 22:31 Uhr
Der mehrfach an Ostsee-Küsten gestrandete Buckelwal wurde am Wochenende ins Meer gesetzt. Wo er sich aufhält, ist unklar: Der GPS-Sender liefere anders als geplant keine Ortsdaten, sagte...
„Udoversum“ eröffnet: Hamburg feiert Udo Lindenbergs 80. Geburtstag30.04.2026 18:25 Uhr
Panikrocker Udo Lindenberg wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass sind zahlreiche Ehrungen und Partys geplant, eine davon hat bereits am Mittwochabend begonnen. Ein...
400 Jahre Reeperbahn: Hamburg startet großes Jubiläumsjahr30.04.2026 18:22 Uhr
In Hamburg wird groß gefeiert: Die Reeperbahn, die wohl berühmteste Straße der Stadt, wird 400 Jahre alt. Am Donnerstagnachmittag gab Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf dem Spielbudenplatz...
Ahlhorn: Größte Suchtklinik für Jugendliche vor dem Aus30.04.2026 18:07 Uhr
Trotz aller Bemühungen des Betreibers steht Deutschlands größte Suchtklinik für Kinder und Jugendliche in Ahlhorn bei Oldenburg (Niedersachsen) vor dem Aus. Grund ist ein Streit um die...
Schnell reich per Klick? Verbraucherschützer warnen vor Finanz-Influencern30.04.2026 17:45 Uhr
Mit möglichst wenig Geld den maximalen Gewinn erzielen. Immer häufiger werben selbsternannte Finanzexpert:innen online dafür, mit wenigen Klicks und ein paar Euro in kurzer Zeit reich werden...